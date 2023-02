Aislinn Derbez impacta: perdió un bebé después de tener a Kailani.

Aislinn Derbez recientemente abrió su corazón y contó una de las anécdotas más tristes a las que ha tenido que enfrentarse en la vida y lo hizo para el podcast “La magia del caos” donde reveló que perdió un bebé poco después de dar a luz a Kailani.

La hija de Eugenio Derbez habló sobre las pérdidas en el episodio “Miedo al embarazo” y reveló la dolorosa situación que vivió poco después del nacimiento de Kailani, hija que procreó con su exesposo Mauricio Ochmann, situación que fue muy dolorosa para ella.

¿Cómo fue que perdió a su bebé? Aislinn Derbez contó que el aborto sucedió tras poco tiempo de la gestación y aseguró que nunca había comentado esta situación abiertamente porque es muy doloroso.

“Siento que muchas mujeres hemos pasado por una pérdida, me incluyo, y no lo decimos. O sea, creo que es la primera vez que lo digo en este podcast. Creo que a mí también me pasó vivirlo como a ti y a muchísimas mujeres nos pasa que perdemos bebés en las primeras etapas del embarazo o en etapas más avanzadas o cuando ya nacen y de verdad es de los temas que más tabúes son y que menos se hablan, me encanta que lo estés abriendo porque es muy doloroso”, mencionó.

¿En qué etapa de su embarazo se dio la pérdida de su bebé?

Aislinn Derbez detalló que esto sucedió antes de los tres meses de gestación, pero llamó la atención cuando reveló que esto la hizo cuestionarse si podría o no volver a ser madre.

“A mí que me pasó antes de los tres meses, a pesar de que fue en esa etapa tan temprana, se siente muy feo, duele mucho y como que dice: ‘Algo está mal con mi cuerpo, ¿qué me está pasando?, ¿ya no voy a poder ser mamá?’”, añadió la actriz.

¿Cómo le afectó a Aislinn Derbez la pérdida de su bebé?

Como mencionamos anteriormente, el aborto se dio poco después del nacimiento de Kailani, por lo que sintió que su vida había cambiado por completo.

“Son momento muy importantes como mujer en tu vida. A mí me pasó después de que tuve a mi hija Kailani, no pasó mucho tiempo después de que la tuve y pasó esta situación y también fue doloroso, fue como que te haces una ilusión por poquitito tiempo, pero tu vida cambia por completo en esos momentos y de repente se disuelve todo, se difumina y es como ‘ya, no sucedió’”, recalcó.