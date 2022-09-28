Aislinn Derbez estaría estrenando galán: ¿De quién se trata?

Aislinn Derbez sigue en busca de su media naranja después de que su relación con Mauricio Ochmann llegara a su fin y tal parece que ya tendría nuevo galán, pues se dice que la higa de Eugenio Derbez está saliendo con un guapo y millonario hombre.

Tras separarse de Mauricio Ochmann, Aislinn Derbez inició una relación con el español Jonathan Kubben, pero no duró mucho y hace dos meses confirmó su ruptura, por lo que se encontraba disfrutando de su soltería; sin embargo, todo parece indicar que el amor volvió a tocar a su puerta.

La hija de Eugenio Derbez se estaría dando una nueva oportunidad en el amor con el empresario español Enrique Riquelme, de 33 años, quien aparentemente es millonario.

De acuerdo con diversos medios, entre ellos, TV Notas una persona allegada a Aislinn Derbez confirmó que la actriz conoció el empresario desde hace cuatro meses, cuando se dio el flechazo entre los dos, que permitió que se enamoraran y comenzarán a salir en corto tiempo.

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Cabe mencionar que Aislinn y Enrique Riquelme aparecieron juntos en redes sociales junto a Jaime Camil, Diego Boneta y Saúl ‘Canelo’ Álvarez, previo a la pelea de este último en Las Vegas, Nevada, ante Gennady Golovkin. Pero esa no es la única ocasión que han sido captados juntos, también se les vio en la gala benéfica Starlite en Marbella, España.

De acuerdo con dicha fuente, Enrique Riquelme trata a Aislinn como una reina. Se menciona que, el empresario recién terminó su relación amorosa, por lo que ni él ni la actriz han querido hacer pública su relación para que no existan malas interpretaciones.

¿Quién es Enrique Riquelme? Su nombre es Enrique Riquelme Vives, de 33 años, por lo que es menor que la actriz mexicana. Es fundador y presidente de COX Energy, compañía de energías renovables especializadas en solar fotovoltaica.

Su carrera en el mundo empresarial inició con compañías de su familia en el sector inmobiliario y de la construcción, más tarde inició sus propios negocios. También preside el Consejo Asesor de la Fundación Scholas para Panamá, Caribe y Centroamérica. Es socio del Real Madrid desde hace 22 años y hace un año mostró su interés por asumir la presidencia del conjunto merengue.

