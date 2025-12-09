Aislinn Derbez reaparece tras la dolorosa pérdida de su madre Gabriela Michel

Tras el lamentable fallecimiento de la actriz de doblaje Gabriela Michel, su hija Aislinn Derbez había decidido mantenerse alejada de las redes sociales. La madre de Aislinn falleció el pasado 24 de noviembre y su partida generó controversia en la familia Derbez, ya que usuarios en Internet señalaron que no la apoyaban en su proceso de duelo.

Recientemente, Aislinn reapareció junto a su hermano Vadhir Derbez en un retiro espiritual como parte de las experiencias organizadas por su equipo del podcast “La Magia del Caos”. Este espacio, alejado de la ciudad y de la tecnología, buscó fomentar la conexión interior y la sanación emocional.

El propósito del encuentro

En las redes sociales del podcast se explicó que el retiro se realizó en San Miguel de Allende, con un enfoque que va más allá de la relajación: “fomentar la conexión, la reivindicación de historias y un profundo trabajo personal”.

Aislinn también estuvo acompañada de su amiga Jessica Marmolejo, quien compartió imágenes en Instagram donde se le ve sonriendo pese al difícil momento que atraviesa.

El comunicado de Aislinn Derbez

La noticia del fallecimiento de Gabriela Michel fue confirmada por Aislinn a través de un comunicado: “Agradezco de corazón todas las muestras de cariño que he recibido. Con profunda tristeza comparto que mi mamá falleció a causa de un infarto. En este momento necesito vivir mi duelo en paz, en compañía de mi familia, y procesar esta despedida desde un lugar de amor”.

La trayectoria de Gabriela Michel

Gabriela Michel fue una reconocida actriz de doblaje en México. Prestó su voz en español a personajes como: Samantha Jones en la serie “Sex and the City”, al personaje de Reina Clariond en “Campanita”, a Maggie Wheeler en “Juegos de Gemelas” y a Georgia Jones en la serie de “A Todo Ritmo”.

Gabriela estuvo casada menos de un año con Eugenio Derbez, de cuya unión nació Aislinn en marzo de 1986.

Circunstancias de su fallecimiento

Según medios mexicanos, Gabriela Michel habría fallecido en una casa de asistencia tras sufrir un infarto provocado por una caída. Hasta el momento, Aislinn Derbez no se ha pronunciado sobre las imágenes compartidas en redes ni ha dado nuevas declaraciones públicas tras la muerte de su madre.