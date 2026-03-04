9 ideas de cómo acomodar tus zapatos sin que te ocupen mucho espacio

Con el paso de los años, las mujeres y hombres llegan a acumular una gran cantidad de zapatos, que a la postre se convierte en tema de conversación entre amigos y familia sobre dónde acomodarlos, ya que has ocupado todos los espacios de tu casa para guardarlos. No obstante, con estas 9 ideas de cómo acomodar los mantendrás bien cuidados. Este es el antes y después de 5 remodelaciones de cocinas económicas.

De acuerdo con un artículo del portal AD Magazine, con estas ideas tendrás una colección de calzado organizada y pulcra, dejando atrás el amontonadero y aprovechando cada rincón de la habitación.

Las mejores ideas para acomodar tus zapatos

1. Detrás de la puerta: Una buena idea para ahorrar espacio. Te puedes decantar por un colgante de metal para acomodar tus zapatos.

2. Repisas: En lugar de colocar juguetes en repisas, hazlo con tus zapatos, como si fueran un trofeo.

3. Debajo de la cama: Una buena idea y que no ocupa espacio. Puedes elegir cajas o zapateras individuales, a fin de que no se ensucien.

4. Recibidor: En la cultura asiática es muy común colocar los zapatos en el recibidor, pues ingresan a los hogares descalzos. Por ello, no es tan descabellada la idea de que utilices este espacio.

5. Debajo de las escaleras: Este lugar puede ser una gran idea, pero siempre y cuando el diseño te lo permita y tenga huecos por debajo.

6. Cuarto de lavado: Este espacio es de los menos concurridos, pero ideal para acomodar y guardar tus zapatos.

7. Cajas apilables: Son de las más comunes para organizar y guardar los zapatos, ya que son de policarbonato de plástico y no la típica de cartón.

8. Baúl: Este artículo es muy común verlo en la casa de los abuelos y es donde puedes acomodar todos tus tenis.

9. Tendedero. Este artículo que parece un tendedero portátil puede ser tu próxima compra para organizar los zapatos.