9 ideas de cómo acomodar tus zapatos sin que te ocupen mucho espacio
Con estos ejemplos podrás guardar tus zapatos en lugares que ni por la mente te pasaba ponerlos, para mantenerlos bien cuidados
Con el paso de los años, las mujeres y hombres llegan a acumular una gran cantidad de zapatos, que a la postre se convierte en tema de conversación entre amigos y familia sobre dónde acomodarlos, ya que has ocupado todos los espacios de tu casa para guardarlos. No obstante, con estas 9 ideas de cómo acomodar los mantendrás bien cuidados. Este es el antes y después de 5 remodelaciones de cocinas económicas.
De acuerdo con un artículo del portal AD Magazine, con estas ideas tendrás una colección de calzado organizada y pulcra, dejando atrás el amontonadero y aprovechando cada rincón de la habitación. Conoce estas 5 ideas para reutilizar los envases de shampoo vacíos, antes de que los tires.
Las mejores ideas para acomodar tus zapatos
1. Detrás de la puerta: Una buena idea para ahorrar espacio. Te puedes decantar por un colgante de metal para acomodar tus zapatos.
2. Repisas: En lugar de colocar juguetes en repisas, hazlo con tus zapatos, como si fueran un trofeo.
3. Debajo de la cama: Una buena idea y que no ocupa espacio. Puedes elegir cajas o zapateras individuales, a fin de que no se ensucien.
4. Recibidor: En la cultura asiática es muy común colocar los zapatos en el recibidor, pues ingresan a los hogares descalzos. Por ello, no es tan descabellada la idea de que utilices este espacio.
5. Debajo de las escaleras: Este lugar puede ser una gran idea, pero siempre y cuando el diseño te lo permita y tenga huecos por debajo.
6. Cuarto de lavado: Este espacio es de los menos concurridos, pero ideal para acomodar y guardar tus zapatos.
7. Cajas apilables: Son de las más comunes para organizar y guardar los zapatos, ya que son de policarbonato de plástico y no la típica de cartón.
8. Baúl: Este artículo es muy común verlo en la casa de los abuelos y es donde puedes acomodar todos tus tenis.
9. Tendedero. Este artículo que parece un tendedero portátil puede ser tu próxima compra para organizar los zapatos.