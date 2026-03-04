Los signos premiados en el amor del 4 al 7 de marzo por el tránsito de la Luna en Libra

Entre el 4 y el 7 de marzo de 2026, la Luna transita por Libra y activa una energía favorable para varios signos del zodiaco en asuntos de amor, vínculos y conexiones emocionales. Este signo de aire, regido por Venus, potencia la armonía, el deseo de compartir y la búsqueda de equilibrio en las relaciones.

En astrología, la Luna representa el mundo emocional, mientras que Libra está asociado con los vínculos, el valor personal, la belleza y la diplomacia, entre otros aspectos. La combinación de ambas energías genera un clima ideal para encuentros significativos, reconciliaciones y avances en el plano afectivo.

Durante estos días, algunos signos del zodiaco se verán particularmente beneficiados. Así es como pueden recibir gestos o propuestas de parte de los demás o bien vivir momentos que marcarán un antes y un después.

Los signos más beneficiados en el amor con la Luna en Libra del 4 al 7 de marzo

Géminis : vive días de conexión fluida y encuentros estimulantes. Puede iniciar una historia o reavivar un vínculo desde el diálogo y la complicidad.

: vive días de conexión fluida y encuentros estimulantes. Puede iniciar una historia o reavivar un vínculo desde el diálogo y la complicidad. Leo : experimenta momentos románticos y expresivos. Se siente valorado y logra transmitir sus emociones con claridad.

: experimenta momentos románticos y expresivos. Se siente valorado y logra transmitir sus emociones con claridad. Libra: con la Luna en su signo, es protagonista en el amor. Atrae miradas, propuestas y vive situaciones que fortalecen su autoestima emocional.

con la Luna en su signo, es protagonista en el amor. Atrae miradas, propuestas y vive situaciones que fortalecen su autoestima emocional. Sagitario : se abre a nuevas experiencias afectivas. Puede conocer a alguien especial o vivir un momento espontáneo que lo sorprende.

: se abre a nuevas experiencias afectivas. Puede conocer a alguien especial o vivir un momento espontáneo que lo sorprende. Acuario: encuentra armonía en sus relaciones. Se potencian los acuerdos, las conversaciones sinceras y los encuentros significativos.

Luna en Libra: ¿Qué significa este tránsito de marzo 2026 y cuál es la energía disponible?

Desde la astrología, el tránsito de la Luna en Libra activa una energía de equilibrio, búsqueda de armonía y necesidad de compartir. Es un momento en el que las emociones se orientan hacia el otro, favoreciendo el entendimiento, la empatía y la construcción de vínculos más sanos.

La energía disponible impulsa el diálogo, la reconciliación y la posibilidad de ver distintas perspectivas en una relación. También potencia el romanticismo y el deseo de generar momentos agradables. Sin embargo, puede haber cierta tendencia a evitar conflictos.