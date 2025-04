Aislinn Derbez revela cómo fue el duro momento cuando Mauricio Ochmann le pidió el divorcio

Varios años han pasado desde que Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann dieron por terminado su matrimonio. Recordemos que la pareja estuvo casada durante 4 años, pero fue en marzo de 2020 cuando anunciaron su divorcio.

En aquel entonces, Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann anunciaron su separación a través de un comunicado en donde explicaron que habían estado resolviendo problemas de pareja durante varios meses.

Desde su separación, Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann se han mantenido muy cercanos por el bienestar de su hija Kailani, incluso se han ido de vacaciones juntos y han demostrado que mantienen una sana convivencia.

¿Cómo fue la ruptura con Mauricio Ochmann? Recientemente, Aislinn Derbez recordó su ruptura con Mauricio Ochmann y aseguró que fue algo que la tomó por sorpresa, ya que creyó que su matrimonio sería para siempre.

Durante una charla con Yordi Rosado, la hija de Eugenio Derbez recordó que, a pesar de las gratas experiencias que vivieron, su relación de pronto dio un giro inesperado.

“Vivimos cosas demasiado bonitas, fue una relación en donde ambos crecimos demasiado y que tuvo su caducidad porque fue muy intensa, la vivimos súper intensamente. Él y yo estábamos bien, yo creo que era más difícil la situación externa que la interna, el tema de la familia, la situación, como que todas las cosas de afuera eran más complejas que las internas”, declaró.

“Curiosamente, si en algo nunca hemos tenido un rollo es en nuestra paternidad y maternidad. Tal vez al relacionarnos sí porque tanto él como yo nos abandonamos mucho a nosotros mismos por querer quedar bien el uno con el otro. Yo me desvivía mucho y me abandonaba mucho a mí misma y me traicionaba a veces a mí misma por querer complacer, pero siento que simplemente nuestras dinámicas empezaron a cambiar, él necesitaba otro tipo de dinámica, yo también otro tipo de dinámicas y fuimos creciendo para lados distintos”, añadió.

¿Mauricio Ochmann le pidió el divorcio?

Aislinn Derbez señaló que Mauricio Ochmann habló con ella y le expresó su deseo de terminar su relación.

“A mí me agarró un poco más de sorpresa, creo que él tenía más claro que ya no quería estar. Él fue el que tomó esa decisión y yo siempre lo respeté, casi que yo no lo cuestioné. Yo no voy a ser esa persona que está suplicando, pidiendo, simplemente yo no voy a estar con alguien que no quiera estar conmigo”, recalcó.

¿Qué sintió cuando anunció su divorcio?

Por último, Aislinn dijo que no recuerda lo que sintió en ese momento, pues trataba de entender qué estaba pasando.

“¿Qué sentí cuando mando el comunicado? Yo estaba zombi, ni siquiera recuerdo qué sentí, yo estaba en un momento en donde estaba intentando sobrevivir, intentando entender qué estaba pasando, por qué me estaba tocando vivir esto a mí si según yo tenía la pareja perfecta, la familia perfecta y de repente todo se derrumba”, finalizó.