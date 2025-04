Aislinn Derbez lanza dardo a su padre; revela que un hombre estuvo más presente en su vida que él

La familia Derbez es una de las más mencionadas en los medios de comunicación. El legado de Eugenio en la comedia es conocido en todo el país. Su carrera fue más allá y desde hace años marcó una línea a seguir en los Estados Unidos. Y lejos de generar problemas escandalosos entre ellos, los hijos de las diferentes esposas del también actor encontraron una linda relación entre ellos. Sin embargo no todo fue fácil y Aislinn destapó una verdad dolorosa de su papá.

Nadie niega (ni él mismo) que Eugenio fue un hombre que entabló amoríos de manera inmediata con distintas mujeres a lo largo de su carrera. Y es que el claro ejemplo es la presente mezcla tan particular en la relación que tienen sus hijos. Tanto Vadhir, como José Eduardo y Aislinn aprendieron a disfrutarse entre sí, pero evidentemente eso no sucede con sus madres, que si no odian a Eugenio, están muy cerca de ello.

¿Por qué Aislinn criticó a su papá en entrevista?

Uno de los foros más mediáticos en estos momentos es el espacio que tiene Yordi Rosado con sus entrevistas vía Youtube y distintas plataformas digitales, pues de ahí sale mucha información que los distintos invitados tienen a bien compartir allí. Y en esta ocasión fue la oportunidad para la modelo de 39 años, quien abrió una vieja herida de aquel matrimonio fallido entre su madre y Eugenio.

Después de concretarse la unión en matrimonio con Gabriela Michel, dicho amor duró muy poco y eso fue duro para Aislinn. Y es que tras la separación de sus padres, ella vivió una relación más cercana con la pareja de su madre que con su verdadero papá, recordando que Jorge Alberto Aguilera fue el amor definitivo de su mamá.

Cuando eso ocurrió fue algo que le caló demasiado, sin embargo con los años aprendió que su papá no tenía la experiencia para lidiar con eso. Aislinn es la hija mayor del comediante y el problema fue que Eugenio no sabía cómo acercarse a su amada hija, que estaba con su ex esposa.

