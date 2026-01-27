El Reloj del Fin del Mundo avanza más que nunca hacia el Apocalipsis en 2026, advierten científicos
La humanidad se acerca más que nunca a su propia destrucción, advirtieron científicos a cargo del Reloj del Fin del Mundo este 27 de enero de 2026. Este proyecto simbólico se encuentra a 85 segundos de la medianoche, tras avanzar 4 segundos a comparación del año pasado.
El reloj nunca había estado tan cerca de la medianoche, desde su presentación en 1947. Es actualizado cada año por una organización llamada Bulletin of the Atomic Scientists; qué tanto avance, depende de una evaluación realizada por científicos pensando en qué tan cerca está la humanidad de causar su propia extinción.