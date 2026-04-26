Al Extremo | Programa 25 de abril del 2026

En la emisión de hoy en Al Extremo, Jorge “El Diablo” Becerril trae esas historias de inseguridad que quedan captadas en las cámaras de vigilancia que cuidan la ciudad de la furia donde los maleantes nos siempre se salen con la suya. Además, vive momentos esclofriantes con las historias de Irving Caballero en esta ocasión nos trae la historia de Monserrat, quien tiene el don de hablar con los muertos.