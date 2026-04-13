El Diablo Becerril llega con sus mejores historias y una de ellas fue la despedida del pequeño niño de 3 años de edad y dos personas atropelladas en CDMX

El Diablo Becerril trae con él la historia del pequeño Henry, quien el pasado 22 de febrero fue víctima del crimen organizado luego de que delincuentes incendiaran una tienda de conveniencia donde él estaba, tras el ataque, el menor sufrió quemaduras en el 80% de su cuerpo, pero el domingo 12 de abril ya no aguantó más, descanse en paz; checa el reportaje completo en Al Extremo.

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