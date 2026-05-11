¡Todo por un chupetón! Adriana encargó su hijo con su hermana y ya no se lo quiere regresar

¡No se vale! Adriana le encargó su hijo a su hermana por un tiempo y ahora no se lo quiere regresar; está ‘más que segura’ de que su hermana manipuló a su hijo para quitárselo. Adriana le advierte a su hermana que le regresará a su hijo por la buenas o por la malas. Adriana cuenta que se separó del papá de su hijo después de encontrarle chupetones; desde entonces, su vida se volvió un calvario. Adriana revela que al caer en una fuerte depresión, decidió encargarle su hijo a su hermana para no hacerle daño. ¿Qué debía hacer?