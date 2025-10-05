Al Extremo | Programa 4 de octubre del 2025

En la edición de Al Extremo de este sábado 4 de octubre, el chef Rahmar Villegas nos dio la receta perfecta para hacer sushi estilo culichi; Jorge ‘El Diablo’ Becerril expuso como una banda de 20 delincuentes fueron detenidos después de que se metieron a la casa de una pareja de la tercera edad para despojarlos de sus pertenencias; la bruja Zulema nos presentó un ritual de gratitud para limpiar las malas vibras; mientras que Alejandra Carvajal nos contó la leyenda de la chimenea de los Sorondo.

