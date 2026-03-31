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Exatlón México | Duelo de los Enigmas | Duelo sin precedentes en Exatlón México, el verdadero enigma no es quién gana, sino el premio

Rojo y Azul lo dan todo en una batalla donde la recompensa lo cambia todo.

La intensidad en Exatlón México alcanza otro nivel con un duelo que rompe todos los esquemas. Más allá de la rivalidad entre el equipo Rojo y Azul, el verdadero misterio está en el premio que está en juego. La expectativa crece y cada circuito se vuelve decisivo en una competencia que no deja de sorprender.

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