Exatlón México | Avances | “Un campeonato no te define, pero tres sí”: Koke lanza fuerte mensaje a Mono Osuna

En Exatlón México, la tensión sigue creciendo y ahora Koke protagoniza un momento clave al dirigirse a Mono Osuna con un mensaje directo que no pasó desapercibido. En medio de la competencia, las palabras del atleta encendieron la rivalidad y dejaron ver la presión que se vive en cada duelo. Sin duda, un momento que marca el ambiente dentro del reality.