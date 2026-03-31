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Exatlón México | Avances | “Un campeonato no te define, pero tres sí”: Koke lanza fuerte mensaje a Mono Osuna

Una frase contundente enciende la rivalidad dentro de la competencia.

En Exatlón México, la tensión sigue creciendo y ahora Koke protagoniza un momento clave al dirigirse a Mono Osuna con un mensaje directo que no pasó desapercibido. En medio de la competencia, las palabras del atleta encendieron la rivalidad y dejaron ver la presión que se vive en cada duelo. Sin duda, un momento que marca el ambiente dentro del reality.

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