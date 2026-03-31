Exatlón México | Mejores Momentos | Mono reconoce su mala racha en Exatlón México tras perder puntos consecutivos
El atleta analiza su rendimiento y admite un momento complicado en la competencia.
En Exatlón México, Mono no ocultó su frustración al hablar sobre su desempeño reciente. Tras perder cinco puntos consecutivos, el atleta reconoció que atraviesa una pésima racha, lo que ha impactado tanto en su confianza como en el rendimiento del equipo. La presión aumenta y su recuperación será clave en los próximos duelos.