Exatlón México | Mejores Momentos | Equipo Azul se adueña de la Villa 360 y pone contra las cuerdas al equipo Rojo

En Exatlón México, el equipo Azul comienza a adaptarse cada vez más a la vida en la Villa 360, lo que se refleja en su rendimiento dentro de la competencia. Mientras tanto, el equipo Rojo se muestra cada vez más cómodo en la barraca metálica, pero también empieza a resentir la presión. Incluso Mono reconoció que el equipo Azul los está superando, dejando claro que la balanza podría inclinarse.