Exatlón México | Batalla por Power Token | Hombres de Rojo y Azul se enfrentan por el Power Token en una batalla de alto nivel

La intensidad se apodera de Exatlón México con una batalla electrizante entre los hombres del equipo Rojo y Azul. Ambos bandos lo dejaron todo en el circuito con un solo objetivo: llevarse el codiciado Power Token. La competencia fue cerrada y llena de adrenalina, pero solo uno logró demostrar que tenía lo necesario para alzarse con la recompensa.