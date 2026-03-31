Exatlón México | Batalla por Power Token | Hombres de Rojo y Azul se enfrentan por el Power Token en una batalla de alto nivel
Un duelo intenso define quién tiene lo necesario para quedarse con la recompensa.
La intensidad se apodera de Exatlón México con una batalla electrizante entre los hombres del equipo Rojo y Azul. Ambos bandos lo dejaron todo en el circuito con un solo objetivo: llevarse el codiciado Power Token. La competencia fue cerrada y llena de adrenalina, pero solo uno logró demostrar que tenía lo necesario para alzarse con la recompensa.