Exatlón México | Programa Completo | Duelo de los enigmas enciende Exatlón México y desata una batalla sin tregua

La competencia en Exatlón México sube de nivel con un intenso duelo de los enigmas que mantiene a todos al filo. Con un valioso token en juego, solo un integrante del equipo Azul o del equipo Rojo logrará llevárselo, aumentando la presión y la estrategia en cada circuito. Las semanas avanzan y la intensidad no deja de crecer, dejando enfrentamientos cada vez más emocionantes.