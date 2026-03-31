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Exatlón México | Programa Completo | Duelo de los enigmas enciende Exatlón México y desata una batalla sin tregua

Un token en juego eleva la intensidad entre el equipo Azul y Rojo.

La competencia en Exatlón México sube de nivel con un intenso duelo de los enigmas que mantiene a todos al filo. Con un valioso token en juego, solo un integrante del equipo Azul o del equipo Rojo logrará llevárselo, aumentando la presión y la estrategia en cada circuito. Las semanas avanzan y la intensidad no deja de crecer, dejando enfrentamientos cada vez más emocionantes.

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