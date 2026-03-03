Al Extremo | Programa 03 de marzo del 2026

Disfruta de un programa muy entretenido en el que tendrás la mejor guía gastronómica, información oportuna y relevante sobre lo que acontece en la CDMX además conocerás detalles compartidos por Carlos Guerrero “Warrior” sobre la cobertura de La Copa Mundial de la FIFA 2026, ya que estamos a tan solo 100 días para que inicie el evento deportivo más importante.