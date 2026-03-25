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Exatlón México | Duelo de Los Enigmas | La contienda cambia en la semana 26 y pone en juego Power Token, bloqueo o medalla grupal

El Duelo de los Enigmas presenta nuevas ventajas estratégicas en Exatlón México.

Por: Hugo Pantoja

La estrategia evoluciona en Exatlón México durante la semana 26, cuando Antonio Rosique anunció cambios en el Duelo de los Enigmas. El equipo ganador elegirá entre obtener un Power Token individual, bloquear a un rival en un circuito o ganar una medalla grupal que representa una vida extra para asegurar su continuidad.

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