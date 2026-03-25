Escultura de la muerte en la iglesia de San Cosme y Damian; todo lo que debes saber sobre ella

Alejandra Carvajal nos presenta un reportaje para conocer más sobre la escultura de la muerte que se encuentra en la iglesia de San Cosme y Damian y nos explica que el padre José de Jesús colocó la imagen con el fin de generar una reflexión. De acuerdo con el sacerdote la escultura invita a recordar la frase “Polvo eres y al polvo volverás”.