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Escultura de la muerte en la iglesia de San Cosme y Damian; todo lo que debes saber sobre ella

Una escultura que no busca asustar sino invitar a hacer una reflexión sobre la vida

Alejandra Carvajal nos presenta un reportaje para conocer más sobre la escultura de la muerte que se encuentra en la iglesia de San Cosme y Damian y nos explica que el padre José de Jesús colocó la imagen con el fin de generar una reflexión. De acuerdo con el sacerdote la escultura invita a recordar la frase “Polvo eres y al polvo volverás”.

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