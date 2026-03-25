Escultura de la muerte en la iglesia de San Cosme y Damian; todo lo que debes saber sobre ella
Una escultura que no busca asustar sino invitar a hacer una reflexión sobre la vida
Alejandra Carvajal nos presenta un reportaje para conocer más sobre la escultura de la muerte que se encuentra en la iglesia de San Cosme y Damian y nos explica que el padre José de Jesús colocó la imagen con el fin de generar una reflexión. De acuerdo con el sacerdote la escultura invita a recordar la frase “Polvo eres y al polvo volverás”.