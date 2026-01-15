inklusion logo Sitio accesible
Al Extremo | Programa 15 de enero del 2026

El equipo de Al Extremo salió a las calles de la Ciudad de México para que las personas gritaran algo que es importante para ellos en una divertida sección ¡Descubre qué dijeron!

Disfruta de un programa lleno de diversión, información y entretenimiento de calidad, en el que disfrutarás de los videos más virales de toda la red. En este programa el Chef Rahmar nos llevó al mejor lugar de alitas, El Diablo Becerril nos informó sobre un suceso que ha conmocionado a México y La Chicuela nos trajó información de primera mano sobre un tema que enfrenta una agrupación musical.

