Al Extremo | Programa 15 de enero del 2026

Disfruta de un programa lleno de diversión, información y entretenimiento de calidad, en el que disfrutarás de los videos más virales de toda la red. En este programa el Chef Rahmar nos llevó al mejor lugar de alitas, El Diablo Becerril nos informó sobre un suceso que ha conmocionado a México y La Chicuela nos trajó información de primera mano sobre un tema que enfrenta una agrupación musical.