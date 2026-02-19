Al Extremo | Programa 19 de febrero del 2026
Disfruta de Al Extremo, el programa en el que tendrás la mejor guía gastronómica, entretenimiento de calidad, los videos más populares del internet e información importante.
En este programa disfrutarás de la mejor recomendación de comida que el chef Rahmar nos da para comer mariscos en CDMX, conocerás cuáles son los efectos negativos de los productos milagro, te divertirás en la sección “Escupe Lupe”, descubrirás lo último que pasa en el mundo de la música del regional mexicano y sabrás lo más importante que acontece en las vialidades del Estado de México y sus alrededores.