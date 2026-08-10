Al Extremo reúne sabor, noticias, risas, emociones al límite y grandes invitados
Gastronomía, entrevistas, reportes de la CDMX y nuevos desafíos marcaron el día.
Al Extremo presentó una emisión con gastronomía, entretenimiento, actualidad y grandes historias. La Pura Sabrosura descubrió una baguetería donde la focaccia es protagonista; Luis habló sobre su salida de MasterChef 24/7; Jorge “El Diablo” Becerril reportó incidentes en calles de la CDMX; e Ivonne Montero compartió sus expectativas ante su participación en La Granja VIP, donde busca llegar hasta la final.