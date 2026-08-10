La Pura Sabrosura: La focaccia es la estrella de esta baguetería de barrio

En Al Extremo, La Pura Sabrosura visitó una baguetería de barrio donde la focaccia se ha convertido en una de las grandes protagonistas del menú. La propuesta permite disfrutar de una comida completa por alrededor de 300 pesos por persona, una alternativa para quienes buscan conocer lugares de barrio con opciones abundantes y una propuesta gastronómica diferente.