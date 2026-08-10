Luis habla de su salida de MasterChef 24/7 y promete sorprender a todos muy pronto
Luis asegura que su paso por MasterChef 24/7 superó sus expectativas y marcó una nueva etapa.
Luis llegó a Al Extremo para hablar sobre su salida de MasterChef 24/7, experiencia que, según compartió, superó todas sus expectativas. El cocinero aseguró que se marcha feliz y con una nueva versión de sí mismo, además de adelantar que vienen noticias y sorpresas que podrían llamar la atención. También agradeció la oportunidad de formar parte de una de las cocinas más conocidas de México.