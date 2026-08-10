Jorge “El Diablo” Becerril reporta coladera abierta y un accidente en CDMX

Jorge “El Diablo” Becerril reportó una coladera destapada sobre avenida de los Constituyentes, en Miguel Hidalgo, además de un accidente que movilizó a los servicios de emergencia. De acuerdo con el reporte, un menor sufrió un resbalón, cayó a un cuerpo de agua y perdió momentáneamente el conocimiento. Tras recibir atención, fue trasladada para una evaluación médica.