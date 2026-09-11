¿NUNCA SE HA BAÑADO? Fer y Pascal hacen inesperado descubrimiento sobre El Bicolor en La Granja VIP (VIDEO)

Durante la tarde del viernes 11 de septiembre, los Peones tuvieron una plática en la sala, en donde criticaron la conducta de Kevyn, pues aseguran que ha recibido un trato especial con la comida, por su enfermedad, pero que ha abusado de ello. Además, Fer dijo que él no lo ha visto bañarse en el área asignada para los Peones en La Granja VIP.