Al Extremo: pleitos, tragedias y romance dentro de La Granja VIP
Pleitos, historias impactantes, belleza y romance fueron parte del programa de hoy.
En Al Extremo, La Pura Sabrosura recorrió la Feria Oaxaqueña para descubrir sus sabores, mientras Jorge “El Diablo” Becerril reportó un accidente fatal con una pipa. Alejandra Carvajal habló sobre el hombre considerado el más guapo del mundo y, desde La Granja VIP, destacaron el enfrentamiento entre Niurka y Natalia, además de momentos emotivos y un posible romance.