Kevyn acepta el shippeo con Bebeshita pero bajo sus propias condiciones; ¿qué le dijo? (VIDEO)
Esta tarde Bebeshita se sinceró con Natalia Alcocer y la puso al tanto de cómo va el romance con Kevyn Bicolor.
Esta tarde La Bebeshita se sinceró con Natalia Alcocer y le confesó que Kevyn se le hace un hombre mujeriego. La conductora ha expresado su interés romántico, pero el comediante ha dicho que él solo entraría en ese shippeo si fuera algo relajado pues no está buscando una relación formal en este momento y dentro de La Granja VIP.