¡Tu y yo! Las estrategias empiezan entre Azalia y Mario “Mono” Osuna al hablar sobre el RUMOR que le dio Natalia Alcocer en La Granja VIP
¡Mario Osuna y Azalia hablan de su estrategia en La Granja VIP! En especial al escuchar un rumor que les compartió Natalia Alcocer sobre la opinión de Pablo
Azalia le cuenta a Mario “Mono” Osuna que Natalia Alcocer escuchó que Pablo Montero todavía no decide en que lado ponerse, una situación por la que ambos Granjeros analizan los siguientes movimientos, en especial para poder proteger a los suyos y evitar hablar en exceso en La Granja VIP.