En El Otro Lado de los Realities: ¿Qué pasa con Jerry y el Equipo Rojo dentro de Exatlón México?

En El Otro Lado de los Realities de hoy, el debate se centra en Jerry y su postura sobre el apoyo y entretenimiento que recibió antes de llegar a Exatlón México. También se analizó lo que ocurre dentro del Equipo Rojo, donde surgen preguntas sobre posibles diferencias entre sus integrantes y si la situación responde a cuestiones de ego o a una crisis interna.