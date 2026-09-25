Autenticando...
  • Cerrar Sesión
uno nuevo
logo al extremo 2025 1920x1080
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

En El Otro Lado de los Realities: ¿Qué pasa con Jerry y el Equipo Rojo dentro de Exatlón México?

Jerry y la situación del Equipo Rojo generan un nuevo debate dentro de Exatlón México.

En El Otro Lado de los Realities de hoy, el debate se centra en Jerry y su postura sobre el apoyo y entretenimiento que recibió antes de llegar a Exatlón México. También se analizó lo que ocurre dentro del Equipo Rojo, donde surgen preguntas sobre posibles diferencias entre sus integrantes y si la situación responde a cuestiones de ego o a una crisis interna.

Tags relacionados
Exatlón 2026 El Otro Lado de Los Realities

Videos