Al Extremo: sabor, música y los hechos que marcaron el programa de hoy

Al Extremo presentó un recorrido con La Pura Sabrosura, que visitó un negocio de snacks en la colonia Tlacamaca; La Chicuela, quien conversó con Paola Jara y Jessi Uribe sobre el desamor y su próxima colaboración con Bronco; además de Jorge “El Diablo” Becerril, quien informó sobre afectaciones viales en Periférico Sur y un hecho violento en Naucalpan.