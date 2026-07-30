El Chef Luis Chiu corre a Carmen de su clase especial en MasterChef 24/7 por esta polémica razón (VIDEO)

La tarde de este jueves, previo a la gala de delantales negros en MasterChef 24/7, los cocineros recibieron una clase especial del Chef Luis Chiu. Durante los primeros minutos de la sesión se escuchó que tocaban a la puerta, sin embargo se trataba de una broma de los concursantes, algo que al experto culinario le pareció fuera de lugar, por lo que advirtió que si volvía a suceder la persona saldría de la cocina. Pese al aviso, Carmen lo volvió a hacer, por lo que el Chef la corrió.