“La Chicuela” platica con Paola Jara y Jessi Uribe quienes revelan lo difícil que es cantarle al desamor
Los cantantes compartieron cómo viven las canciones de despecho y hablaron de su próximo lanzamiento.
La Chicuela conversó con Paola Jara y Jessi Uribe, quienes reflexionaron sobre el reto de interpretar canciones de desamor y despecho. Además, revelaron detalles de la colaboración que preparan con Bronco, un proyecto que reunirá sus estilos en una nueva propuesta para los seguidores de la música regional.