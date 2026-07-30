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“La Chicuela” platica con Paola Jara y Jessi Uribe quienes revelan lo difícil que es cantarle al desamor

Los cantantes compartieron cómo viven las canciones de despecho y hablaron de su próximo lanzamiento.

Por: Hugo Pantoja

La Chicuela conversó con Paola Jara y Jessi Uribe, quienes reflexionaron sobre el reto de interpretar canciones de desamor y despecho. Además, revelaron detalles de la colaboración que preparan con Bronco, un proyecto que reunirá sus estilos en una nueva propuesta para los seguidores de la música regional.

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