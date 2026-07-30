Cómo lidiar con el ambiente tóxico en el trabajo; consejos por Luz María Saade

La conferencista Luz María Saade, nos acompañó en este programa de “Tocho Morocho” y nos habló sobre los conflictos que pueden suceder si existe un ambiente tóxico laboral, además nos da un par de consejos para poder resolver todos los desacuerdos que llegan a surgir. Poner límites en el trabajo no es sencillo, pero si trabajas tus emociones y la capacidad para poder comunicarte todo puede mejorar.