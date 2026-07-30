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Jorge “El Diablo Becerril” reporta labores en Periférico y un homicidio en Naucalpan

Jorge “El Diablo Becerril” informó sobre afectaciones viales y un hecho violento en el Estado de México.

Por: Hugo Pantoja

Jorge “El Diablo” Becerril reportó trabajos de jardinería en los carriles centrales de Periférico Sur, a la altura de Luis Cabrera, que generan afectaciones al tránsito. Además, informó sobre el hallazgo de restos humanos en Naucalpan, donde autoridades realizaron las diligencias correspondientes para iniciar la investigación.

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