Jorge “El Diablo Becerril” reporta labores en Periférico y un homicidio en Naucalpan
Jorge “El Diablo Becerril” informó sobre afectaciones viales y un hecho violento en el Estado de México.
Jorge “El Diablo” Becerril reportó trabajos de jardinería en los carriles centrales de Periférico Sur, a la altura de Luis Cabrera, que generan afectaciones al tránsito. Además, informó sobre el hallazgo de restos humanos en Naucalpan, donde autoridades realizaron las diligencias correspondientes para iniciar la investigación.