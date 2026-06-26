Al Extremo sorprende con gastronomía, arte, ciencia y los hechos que marcaron el día
El programa presentó un recorrido por la gastronomía mexicana, el talento artesanal, avances científicos y la información más relevante de la jornada.
Al Extremo: Desde el tradicional pozole verde de Guerrero y una monumental obra tejida a mano que cautivó a los visitantes, hasta una investigación sobre la influencia del ADN en el rendimiento deportivo. Además, Jorge “El Diablo” Becerril informó sobre bloqueos, atentado e incidente fatal.