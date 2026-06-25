Al Extremo recorre México entre sabor, música, historias de éxito y hechos de impacto
El programa reunió recomendaciones gastronómicas, entrevistas exclusivas, historias de superación y los hechos informativos que marcaron la jornada.
Al Extremo presentó un recorrido por distintos temas de interés para la audiencia. Desde el auténtico sabor de las tlayudas oaxaqueñas en el Mercado 12 de Enero y la entrevista con Ainadita y su Sonora sobre sus próximos proyectos musicales, hasta la inspiradora trayectoria de la árbitra Katia Itzel García rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026™. La emisión también informó sobre un hecho ocurrido en Arcos de Belén, donde autoridades investigan el fallecimiento de un hombre tras desplomarse en la vía pública.