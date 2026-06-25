Al Extremo recorre México entre sabor, música, historias de éxito y hechos de impacto

Al Extremo presentó un recorrido por distintos temas de interés para la audiencia. Desde el auténtico sabor de las tlayudas oaxaqueñas en el Mercado 12 de Enero y la entrevista con Ainadita y su Sonora sobre sus próximos proyectos musicales, hasta la inspiradora trayectoria de la árbitra Katia Itzel García rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026™. La emisión también informó sobre un hecho ocurrido en Arcos de Belén, donde autoridades investigan el fallecimiento de un hombre tras desplomarse en la vía pública.