Alejandra Carvajal reporta: ¿Tu ADN puede revelar si naciste para ser un gran deportista? Esto dice un reciente estudio

Alejandra Carvajal presentó una investigación que analiza cómo algunos rasgos del ADN podrían influir en el tipo de cuerpo, las habilidades físicas y el potencial deportivo de una persona. Tras estudiar a atletas de alto rendimiento, los investigadores identificaron características genéticas que aparecen con mayor frecuencia en quienes destacan en distintas disciplinas, abriendo nuevas posibilidades para comprender el desarrollo del talento deportivo.

