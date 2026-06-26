El pozole verde conquista paladares con el auténtico sabor de Guerrero en La Pura Sabrosura
La Pura Sabrosura recorrió un rincón gastronómico donde el tradicional pozole verde es el gran protagonista.
La Pura Sabrosura disfrutó de uno de los platillos más representativos de la cocina mexicana: el pozole verde, una especialidad originaria de Guerrero que destaca por su intenso sabor y su receta tradicional. Preparado con ingredientes frescos y acompañado de sus guarniciones clásicas, este platillo no solo conquista el paladar, sino que también representa una de las expresiones más queridas de la gastronomía nacional.