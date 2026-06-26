El pozole verde conquista paladares con el auténtico sabor de Guerrero en La Pura Sabrosura

La Pura Sabrosura disfrutó de uno de los platillos más representativos de la cocina mexicana: el pozole verde, una especialidad originaria de Guerrero que destaca por su intenso sabor y su receta tradicional. Preparado con ingredientes frescos y acompañado de sus guarniciones clásicas, este platillo no solo conquista el paladar, sino que también representa una de las expresiones más queridas de la gastronomía nacional.

