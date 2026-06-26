Jorge “El Diablo Becerril” reporta: Cierres viales, movilización policiaca e incidente fatal marcan la jornada en CDMX
La jornada estuvo marcada por cierres de vialidades, una fuerte movilización policiaca y un fallecimiento en una zona comercial del centro de la Ciudad de México.
Jorge “El Diablo” Becerril informó sobre diversos hechos ocurridos en la Ciudad de México, entre ellos cierres de importantes vialidades y la movilización de autoridades tras el reporte de un presunto artefacto explosivo, que finalmente no representó riesgo. Además, reportó el fallecimiento de una persona en una zona de alta actividad comercial, a unos metros de Palacio Nacional, donde los servicios de emergencia confirmaron que ya no presentaba signos vitales.