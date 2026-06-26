Jorge “El Diablo Becerril” reporta: Cierres viales, movilización policiaca e incidente fatal marcan la jornada en CDMX

Jorge “El Diablo” Becerril informó sobre diversos hechos ocurridos en la Ciudad de México, entre ellos cierres de importantes vialidades y la movilización de autoridades tras el reporte de un presunto artefacto explosivo, que finalmente no representó riesgo. Además, reportó el fallecimiento de una persona en una zona de alta actividad comercial, a unos metros de Palacio Nacional, donde los servicios de emergencia confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

