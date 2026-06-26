Jessy Portillo muestra la monumental creación artesanal que sorprende por su tamaño en Zapopan, Jalisco
La enorme pieza artesanal ha sorprendido por su nivel de detalle y el talento de quienes la elaboraron en Zapopan, Jalisco.
Jessy Portillo presentó una impresionante obra monumental elaborada completamente a mano, una creación artesanal que ha llamado la atención de cientos de visitantes por sus dimensiones, colores y el nivel de detalle de su tejido. La pieza se ha convertido en uno de los principales atractivos del lugar.