Al Extremo presenta sabor, investigación y reportajes que marcaron el día

Al Extremo ofreció un recorrido por distintos temas de interés para la audiencia. La Pura Sabrosura presentó la tradicional receta del pescado a la veracruzana, Alejandra Carvajal explicó el impacto que tienen las bolsas de plástico y los microplásticos en el medio ambiente, mientras que Jorge “El Diablo” Becerril informó sobre un incidente ocurrido en Peñón de los Baños, donde la Fiscalía mantiene abierta una investigación para esclarecer los hechos.

