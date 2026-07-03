Alejandra Carvajal revela por qué las bolsas de plástico siguen siendo una amenaza

Alejandra Carvajal presenta un reportaje sobre el impacto ambiental de las bolsas de plástico, uno de los residuos que más contaminan los océanos. Cada año, millones de toneladas terminan en el mar, donde se fragmentan en microplásticos que ya están presentes en el agua, los alimentos y diversos ecosistemas. Ante este problema, varios países comenzaron a prohibir su uso desde 2017, mientras que en México la restricción entró en vigor en 2020.

