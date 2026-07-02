Jorge “El Diablo Becerril” reporta movilización en Gustavo A. Madero

Jorge “El Diablo” Becerril informó sobre el asesinato de un hombre de 44 años en la alcaldía Gustavo A. Madero. De acuerdo con los primeros reportes, la víctima se dirigía con su pareja a recoger a su hija cuando fue atacada. Vecinos señalaron que la zona registra poca vigilancia pese a la constante afluencia de personas. Hasta el momento no hay personas detenidas y las autoridades continúan analizando las evidencias para esclarecer el caso.