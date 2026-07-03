La Pura Sabrosura descubre el auténtico pescado a la veracruzana

La Pura Sabrosura presenta uno de los grandes clásicos de la cocina mexicana: el pescado a la veracruzana. Con ingredientes frescos y una receta que ha pasado de generación en generación, este emblemático platillo destaca por la combinación de jitomate, aceitunas, alcaparras y especias que le dan un sabor único, convirtiéndose en uno de los mayores orgullos gastronómicos del estado de Veracruz.

