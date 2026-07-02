Al Extremo reúne sabor, música en un programa lleno de historias

Al Extremo ofreció un recorrido por temas de interés para toda la audiencia. La Pura Sabrosura visitó un tradicional negocio de tacos de guisado en Tlalpan con más de 30 especialidades; La Chicuela conversó con Juan Carlos “El Conde” sobre el trabajo detrás de su espectacular show ecuestre con seis caballos; mientras que Jorge “El Diablo” Becerril informó sobre la investigación del homicidio de un hombre en la alcaldía Gustavo A. Madero, un caso que continúa bajo análisis de las autoridades.