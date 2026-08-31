Al Extremo estrena nuevo foro y llega con grandes historias, comida y revelaciones
Nuevas historias, invitados y un foro renovado marcan una nueva etapa de Al Extremo.
Al Extremo estrenó un nuevo foro con una propuesta más novedosa e interactiva, mientras la emisión reunió gastronomía, entretenimiento, historias y actualidad. La Pura Sabrosura visitó los tacos de Tripi Trin; Claudia habló de su experiencia en MasterChef 24/7; Alejandra Carvajal presentó la tradición de San Ramón Nonato; Jorge “El Diablo” Becerril reportó un fallecimiento y Natalia Alcocer habló de La Granja VIP.