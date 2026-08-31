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Natalia Alcocer busca conquistar al público en La Granja VIP

Natalia Alcocer llega a La Granja VIP con un objetivo claro: conquistar al público y llegar a la gran final.

Natalia Alcocer llegó a Al Extremo para hablar sobre su participación en La Granja VIP, donde reconoció que uno de sus principales objetivos será ganarse al público para conseguir su apoyo y avanzar hasta la gran final. La participante sabe que la audiencia tendrá un papel importante durante la competencia y buscará conectar con ella a lo largo de esta nueva experiencia.

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